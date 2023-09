AfD-Nähe – Hänel tritt Gerüchten entgegen

Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man sagt, dass die Apothekerin Daniela Hänel aus Zwickau über ihren Berufsstand hinaus bekannt ist. Die Medien wenden sich gerne an sie, wenn es Fragen zu den Themen gibt, die die Apothekerschaft bewegen – und die sie nicht von ihren offiziellen Vertretern beantwortet haben wollen. So spricht Hänel mit der Springer-Presse und lässt sich vom Mitteldeutschen Rundfunk anlässlich der Apothekenproteste am 14. Juni begleiten. Gemeinsam mit anderen Heilberuflergruppen organisiert sie medienwirksame Veranstaltungen, ist seit Jahren aktiv und streitet laut für die Belange der Apothekerinnen und Apothekern. Das hat ihr in Kreisen des Berufsstandes zu einigem Ansehen verholfen. Insbesondere wenn es darum geht, die ABDA zu kritisieren, nimmt Hänel kein Blatt vor den Mund. Seit einiger Zeit macht sie das als 1. Vorsitzende der Freien Apothekerschaft (FA).

In der vergangenen Woche veröffentlichte die FA eine Stellungnahme zur Person Hänels. Festgehalten wird darin, dass ihr Engagement „allein im berufsbezogenen Interesse der Apotheker“ geschehe und nicht „vor einem parteipolitischen Hintergrund“. Zudem lege die Vereinsvorsitzende „Wert auf die Feststellung, dass sie selbst nicht Mitglied einer politischen Partei ist, sondern persönlich und bei der Ausübung ihrer Vereinsfunktion politisch neutral ist“. Anlass für diese Stellungnahme seien gegenteilige „Gerüchte und Behauptungen“.