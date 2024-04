BVDAK unterstützt Klage der Freien Apothekerschaft

Die erste Vorsitzende des Vereins Daniela Hänel sieht in der Klage vor allem ein Signal an die Politik, unabhängig von dem ungewissen Ausgang des Rechtswegs: „Wie auch immer das Verfahren ausgeht: Es ist ein Moment für die Apotheken, der in die Geschichte eingehen wird. Jahrelang hat eine finanzielle Abkoppelung der Apotheken von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stattgefunden infolge der fehlenden Anpassung des Fixhonorars an die Kostenentwicklung der Apotheken bei wirtschaftlicher Betriebsführung. Mit der Klage setzen wir ein Zeichen gegen die langjährige Untätigkeit der Politik und die fehlende Anerkennung.“