„CardLink wird nicht der entscheidende Faktor im Markt werden“

Bleiben wir kurz bei der Gedisa. Teilen Sie die kritische Sicht vieler Kolleginnen und Kollegen auf das Angebot, dass die Digitalgesellschaft ihnen macht?

Die Kriterien, anhand derer die Leistung der Gedisa beurteilt wird, greifen zu kurz. In der Debatte fällt völlig vom Tisch, was sie im Bereich Infrastruktur und Datensicherheit leistet. Der Berufsstand braucht ein Ökosystem, das eine Kommunikation der Heilberufler untereinander, aber auch mit den Patienten möglich macht. Dafür bietet Gedisa mit dem Apothekenportal die Grundlage. Vielleicht hat sie noch nicht alles erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Aber das Fundament ist gelegt.

Kommen wir jetzt von der Digitalisierung zurück zur Standespolitik. Derzeit geht der Trend dahin, dass immer mehr vergleichsweise junge Kolleginnen und Kollegen berufspolitisch in Erscheinung treten – auch Sie zählen dazu. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

Wir müssen als Berufsstand jetzt Angebote machen, wie wir die Gesundheitsversorgung der Menschen künftig gestalten wollen. Und das sollten am besten diejenigen tun, die es tatsächlich betrifft, also die in 10 bis 20 Jahren noch am Patienten arbeiten werden. Gleichzeitig dürfen wir auf die Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen, die schon länger dabei sind, nicht verzichten – bestimmte Denkweisen sollten wir aber aufgeben und stattdessen gemeinsam mit allen anderen Heilberuflern überlegen, wie wir die Versorgung aufrechterhalten können. Wichtiger als das Alter ist also die Bereitschaft, sich neuen Ideen zu öffnen. Denn nur zu meckern, hilft nicht.

Was braucht der Berufsstand jetzt von der Politik, um für die Zukunft gerüstet zu sein?

Zuerst brauchen wir ein klares Bekenntnis zur Freiberuflichkeit und zu ethischem Handeln im Gesundheitswesen. Das wünsche ich mir sehr von der Politik. Und im zweiten Schritt müssen dafür die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Sie sprechen von einer Anpassung des Apothekenhonorars. Unterstützen Sie die Forderung der ABDA nach einem Fixum in Höhe von 12 Euro?

Ich glaube, wir alle stehen hinter der Forderung der ABDA, unser Honorar anzupassen. Wie genau diese zu formulieren ist, sollten wir in die Hände unserer Spitzenorganisation legen. Ich halte nichts davon, parallel mehrere Forderungen in die Welt zu setzen, die voneinander abweichen. In den Medien werden jetzt Beträge in Höhe von 12 oder 14 Euro diskutiert. Das finde ich nicht besonders glücklich. Sich da festzulegen, sollten wir der ABDA überlassen und als Berufsstand mit einer Stimme sprechen.

Herr Francke, vielen Dank für das Gespräch!