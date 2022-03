Gedisa: „Unbestreitbar gut“, aber keine Entschuldigung

Die standeseigene Digitalgesellschaft Gedisa soll das sogenannte Verbändeportal ausbauen und betreiben. Dies könnte die Apothekerverbände in den kommenden drei Jahren mehr als 35 Millionen Euro kosten. In Westfalen-Lippe scheinen sich Zustimmung und Skepsis die Waage zu halten. Apothekeninhaber Christian Fehske ist hin- und hergerissen: Er glaubt an den Erfolg des Projekts, hat zugleich aber Verständnis für die Bedenken seines Verbands.