Ziel Unabhängigkeit - Neue Betreibergesellschaft für das Verbände-Portal

Am heutigen Donnerstag steht in Berlin die Gründung der neuen Digitalgesellschaft GEDISA auf der Tagesordnung. Diese Tochtergesellschaft der Apothekerverbände soll das Online-Portal der Verbände weiterentwickeln und betreiben. Was Apotheker und Patienten davon zu erwarten haben und was das alles kosten soll, wurde bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbandes Mecklenburg-Vorpommern am gestrigen Mittwoch deutlich, bei der auch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening für das Projekt warb.