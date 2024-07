Am vergangenen Freitag folgte die Information, dass der Reservierungsprozess jetzt initiiert ist. Er erfolgt über das ApothekenPortal der Gedisa. Nach dem Login findet sich hier ein Menüpunkt „CardLink“. Dort werde man mit wenigen Klicks leicht verständlich durch den Reservierungsprozess geleitet, verspricht das Unternehmen. Apps der Anbieter, die mit Gedisa zusammenarbeiten, können als „Kanal“ gebucht werden. Die Apotheken können frei wählen, in welchen Kanälen die CardLink-Funktion für Endnutzer*innen möglich sein wird. Unter dem Button „Alle Infos im Überblick“ stünden nochmals alle relevanten Detailinformationen bereit, so die Gedisa.

Eine erneute Information zum avisierten Praxis-Startschuss im August gab die Gedisa allerdings nicht. Es ist also weiterhin Geduld gefragt.