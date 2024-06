Gedisa und 15 Partnerunternehmen bieten CardLink-Verfahren für E-Rezepte an

Die Gesellschaft für digitale Services der Apotheken (Gedisa) bietet zusammen mit 15 Partnerunternehmen einen standeseigenen CardLink-Zugang für die Einlösung von E-Rezepten an. Das gab die Tochtergesellschaft von 16 Landesapothekerverbänden und -vereinen am Mittwoch in einer Pressmitteilung bekannt. Der neue Einlöseweg könne über die ApoGuide-App der Gedisa oder die Apps der Partnerunternehmen genutzt werden. Jede teilnehmende App biete damit die Möglichkeit, das Angebot der Vor-Ort-Apotheken sinnvoll zu ergänzen und zu stärken, so die Gedisa.