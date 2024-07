Kritisch äußerte sich der Gedisa-Geschäftsführer auch mit Blick auf die benötigte SMS-PIN. „Für mich ist das eine Oldschool-Technologie. Das hätte man smarter lösen können.“ Ein wesentlicher Nachteil sei, dass dieses SMS-Verfahren Kosten verursache – und zwar in erheblicher Höhe. Jede SMS koste 8 Cent. „Das ist es, was die CardLink-Infrastruktur so teuer macht“, erläuterte Friedrich.

In diesem Zusammenhang beschäftigte die zusehenden Apothekerinnen und Apotheker insbesondere eine Frage: Das CardLink-Preismodell der Gedisa ist nach der Anzahl der Transaktionen pro Monat gestaffelt. Was genau ist eine Transaktion und an welcher Stelle im Prozess wird die Gebühr fällig? Friedrich betonte, dass nicht jedes einzelne E-Rezept mit einer Transaktion verbunden sei, sondern jeder Abholprozess. „Jede Anfrage an den Server, ob ein E-Rezept-Datensatz zur Abholung bereitsteht, wird als Transaktion gewertet“, sagte er. Wie viele E-Rezepte dabei abgerufen werden, ist demnach unerheblich – auch wenn zum Beispiel fünf Datensätze in einem Rutsch vom Server abgerufen werden, wird die Transaktionsgebühr nur einmal fällig. Der Haken: Auch wenn kein E-Rezept für den betreffenden Patienten hinterlegt ist, ist die Gebühr für die Anfrage zu zahlen.

Gedisa-Preise nach Transaktionsvolumen gestaffelt

Da die Transaktionen der wesentliche Kostentreiber beim CardLink-Verfahren sind, orientiert sich auch das Preismodell der Gedisa daran. Angeboten werden die Paketgrößen S (49 Euro pro Monat und Apotheke, bis zu 100 Transaktionen), M (64 Euro, bis zu 250 Transaktionen) und M+ (ab 89 Euro, unbegrenzte Zahl an Transaktionen).

Bezahlen müssen die Apotheken laut Friedrich immer nur das kleinste Paket, das ihren Verbrauch an Transaktionen abdeckt. Wer sich für das Paket M+ entscheidet, aber in einem Monat weniger als 100 Transaktionen vollzogen hat, dem stellt die Gedisa also nur 49 Euro in Rechnung. Die Pakete S und M haben dem Geschäftsführer zufolge lediglich eine limitierende Funktion: Möchten Inhaberinnen und Inhaber CardLink erst einmal ausprobieren und keinesfalls mehr als 49 Euro dafür bezahlen, können sie Paket S buchen und werden für den Rest des Monats in der gewählten App einfach nicht mehr unter jenen Betrieben aufgeführt, die CardLink anbieten, wenn ihr Transaktionsvolumen aufgebraucht ist.

Warum mitmachen?

CardLink ist also nicht nur kompliziert, sondern auch teuer. Weshalb sollten Apotheken auf diesen Zug aufspringen, zumal es sich nach Einschätzung der meisten Expertinnen und Experten lediglich um eine Übergangstechnologie handelt, bis Karten und Konnektoren mit der Einführung von GesundheitsIDs im Jahr 2026 überflüssig werden? „Wenn wir bis dahin warten, übergeben wir den Markt an die Versender“, warnt Sarah Wessinger von apotheken.de. „Insofern stehen wir unter Zugzwang.“