Bundesregierung sieht keine Gründe für eine Anpassung des Festzuschlags

Mittlerweile hat die Unionsfraktion im Bundestag in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung das Thema aufgegriffen. 21 Fragen stellte sie der Bundesregierung zu „Maßnahmen zum Erhalt der Arzneimittelversorgung durch Apotheken in der Fläche“. In der Antwort offenbarte das BMG unter anderem, nichts zur Entwicklung der Gehälter von Apothekenangestellten zu wissen. Doch zwei Fragen nahmen auch konkret auf § 78 AMG Bezug. So fragt die Oppositionsfraktion, aus welchen Gründen die Bundesregierung die gesetzlich vorgesehenen Anpassungen der Apothekenvergütungen seit ihrem Amtsantritt nicht vorgenommen habe und wie sie dieses Problem beheben wolle? Zudem solle sie erklären, was sie in Zukunft konkret tun werde, um inflationsbedingte Kostensteigerungen der Apotheken gemäß § 78 AMG auszugleichen? Die Antwort kam am 7. November aus dem BMG.

BMG setzt auf ganzheitliche Betrachtung

Das Ministerium verweist zunächst auf den Wortlaut von § 78 Abs. 2 Satz 1 AMG. Danach sind die Preise und Preisspannen in der Arzneimittelpreisverordnung so festzulegen, dass sie den berechtigten Interessen der Arzneimittelverbraucher einschließlich der Sicherstellung der Versorgung sowie der Bereitstellung von Arzneimitteln, der Apotheken und des Großhandels Rechnung tragen. Weiter erklärt das BMG: „Neben den Vergütungstatbeständen der AMPreisV sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Apotheken auch andere Bereiche ganzheitlich zu betrachten. Hierzu gehören etwa weitere vergütete Leistungen nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) wie die Botendienste (§ 129 Absatz 5g SGB V) oder die Sonderumsätze im Kontext der Corona-Pandemie sowie das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen, apothekenpflichtigen Arzneimitteln (OTC) und dem apothekenüblichen Ergänzungssortiment.“ Damit nicht genug: Das BMG verweist ebenso auf den seit 1. August 2023 geltenden neuen 50-Cent-Zuschlag fürs Engpassmanagement. Ebenso auf die mit dem Engpassgesetz ALBVVG beschlossenen Maßnahmen zur Entbürokratisierung und zum Retax-Ausschluss. Offenbar sieht das BMG damit genug getan und keinen weiteren Anlass, am Fixum zu drehen. Es gesteht lediglich zu, was ohnehin im Gesetz steht: Gemäß dem gesetzlichen Auftrag in § 78 Absatz 1 und 2 AMG werde „die Bundesregierung die Kostenentwicklung und die berechtigten Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher weiter beobachten.“

CDU-Abgeordnete aus Flensburg-Schleswig wendet sich ans BMWK

Diese Antwort hat nun auch das BMWK für sich genutzt. An dieses hatte sich nämlich die CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen mit einer schriftlichen Frage gewendet. Solche kurzen schriftlichen Fragen können Abgeordnete an die Bundesregierung richten, sie sollen binnen einer Woche beantwortet werden. Woher der Wind weht, dürfte auch hier klar sein: Nicolaisens Wahlkreis ist ebenfalls Schleswig-Flensburg. Sie fragte auch ganz konkret und unter Hinweis auf die DAZ-Berichterstattung: „Plant die Bundesregierung der Forderung der Apothekerschaft nach einer Erhöhung des Packungshonorars, hinter die sich auch der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, stellt, nachzukommen und falls ja, wann ist mit einer entsprechenden Gesetzesänderung zu rechnen, falls nein, welche Gründe sprechen gegen solch eine Änderung?“. BMWK-Staatssekretär Sven Giegold antwortete am 22. November und griff dabei auf genau dieselben Textbausteine zurück wie das BMG. Daraus wird deutlich: Von Apothekersohn Habeck ist in dieser Angelegenheit vorerst nicht mehr viel zu erwarten – zumal, wenn die Zuständigkeit für die Arzneimittelpreisverordnung ohnehin über kurz oder lang ins BMG wandern soll. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat noch keinen Funken Hoffnung aufschimmern lassen, in Sachen Fixum sei mit ihm etwas zu erreichen.