Mit „Schwarmintelligenz“ und im Verbund gemeinsam in die Zukunft

Kooperationen: Synergie-Effekte und Spezialisierung

Auch Apothekerin Juliane Spans, Filialleiterin bei einer der Niehaus-Apotheken in Ahrensburg, unterstrich die großen Vorteile, sich in einer Gruppe über Themen austauschen und Aufgaben aufteilen zu können. „Gerade mit Blick auf eine Strategie in diesem schwierigen Jahr 2024 müssen wir eine große Flexibilität an den Tag legen“, so Spans, „da hilft der Austausch enorm und auch dass es Mechanismen gibt, sich Aufgabengebiete zu teilen.“ Gerade beim E-Rezept habe sich dieses Konzept bewährt. Zudem profitiere man als Mitglied einer Kooperation, weil man auf bestimmte Erfahrungen und das Wissen der anderen Mitglieder zurückgreifen könne, die man vielleicht selbst nicht so in der Tiefe habe. Auch beim zentralisierten Einkauf sieht Span einen großen Vorteil eines Verbundes – „dennoch kann ich viel selbst entscheiden und habe eine große Wahlfreiheit“. Die Apothekerin sieht starke Synergie-Effekte und Ressourcen sparendes Arbeiten als die größten Vorteile. „Ich denke immer für drei Apotheken – alles, was angepackt wird, wird für drei gemacht.“ Dennoch müssten die 3-4 Filialen so unterschiedlich und spezialisiert sein, dass sie nicht gegenseitig in Konkurrenz treten. „Nach außen Spezialisierung, nach innen aber Zentralisierung“, brachte es Wessinger auf den Punkt.