Problemkeime im Visier

Am 9. März dreht sich alles um Filialapotheken. Nach einer kurzen Pause kommen wir dann zum Höhepunkt der INTERPHARM-Saison, der INTERPHARM vor Ort in Mannheim. Am 12. und 13. April bieten wir ein spannendes Programm aus den Bereichen Pharmazie & Wissenschaft, Beratung und Praxis sowie Apotheke und Trends. Tickets und alle weiteren Infos gibt's hier.