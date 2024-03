An den vergangenen beiden Wochenenden sind wir mit der INTERPHARM online in die INTERPHARM-Saison 2024 gestartet. Los ging es am 1. und 2. März mit dem ApothekenRechtTag und Apotheke & Wirtschaft. Am 8. und 9. März folgten dann die Heimversorgung KOMPAKT und der Filialapothekentag. Falls Sie die INTERPHARM online verpasst haben oder einen Vortrag nochmals ansehen wollen: Ab sofort sind die Aufzeichnungen abrufbar.