Unterstützung bei Bewerbungsprozessen

Auf den ersten Blick weniger offensichtlich erscheint eine Zentralisierung im Bereich Personal. Zwar sieht Ried die Anwesenheit von Inhabern beziehungsweise Filialleitungen vor Ort als unerlässlich an, diese könnten aber beispielsweise bei Bewerbungsprozessen entlastet werden. Gleiches gelte bei Schulungen für die Apothekenteams, so beim Thema E-Rezept.

Weitere Möglichkeiten bieten sich bei der zentralen Rezeptur, wobei Ried hier insbesondere an die Verlagerung der Kompetenz in eine Filiale denkt, die für derartige Tätigkeiten besonders gut ausgestattet ist. Chancen sieht sie auch im gesamthaften Category Management, also in der Vorgabe, wie die Sicht- und Freiwahl bestückt werden soll.

In all diesen Fällen bietet die Zentralisierung nach den Erfahrungen der

Ulmer Apothekerin klare Vorteile: Strukturen und Prozesse werden

einheitlicher, ebenso die Gestaltung der Apothekenauftritte. Nicht zuletzt könnten Ressourcen außerhalb der Apotheken genutzt werden und Filialleiter unliebsame Tätigkeiten verlagern, sofern diese rechtssicher umgesetzt werden.

Nicht alles ist delegierbar

Im Gegensatz zu den genannten Aspekten definierte Ried aber auch Bereiche, in denen eine Zentralisierung ihrer Meinung nach keinen Sinn macht. Das gelte vor allem für den direkten Kundenkontakt, in der Telepharmazie sowie in der Teamführung vor Ort. „Man kann nicht alles delegieren“, so die Apothekerin.

Und: Wo Licht ist, ist auch Schatten. So besteht nach den Worten Rieds bei einer übermäßigen Zentralisierung die Gefahr von aufgeblähten, übergreifenden Strukturen. Zudem könnte es zu einem Freiheits- und Individualitätsverlust kommen, was in der Praxis aber eher für große Kooperationen und Franchise-Apotheken denn für kleine Filialverbünde gelten dürfte.