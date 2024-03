Das war der Filialapothekentag

Letzte Runde INTERPHARM online. Heute drehte sich alles um Filialapotheken. Nach 20 Jahren Filialisierung haben wir ein Resümee gezogen. Folgende Fragen waren unter anderem ein Thema: Wo stehen wir heute? Was bedeutet Filialisierung für die Apotheke? Was gibt es für aktuelle Entwicklungen und Trends bei der Filialisierung, auch in anderen Handelsbranchen als den Apotheken, und was sind die Rechte und Pflichten der Filialleiter*innen? Wir haben die schönsten Bilder für Sie zusammengestellt.