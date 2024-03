So wird das Filialkonzept zum Erfolgsmodell

Weitere spannende Themen

Neben dem Beitrag von Professor Kaapke stehen viele weitere spannende Themen auf dem Programm: Rechtsanwältin Iris Borrmann, Co-Autorin des Buches „Filialapothekenleitung“ gibt ein Update über die Rechte und Pflichten von Filialleiter*innen. DAZ-Herausgeber Dr. Benjamin Wessinger diskutiert mit den Filialleiter*innen Juliane Spans aus Ahrensburg, Alexandra Ried aus Ulm, und Michael Dill aus Erbach über verschiedene Filialkonstellationen, die sich in den letzten 20 Jahren im Apothekenmarkt entwickelt haben – vom Familienverbund bis zum Franchise-Konzept. Apothekerin Juliane Spans gibt Einblicke in die Herausforderungen, die aus der Sandwich-Position der Filialleitung zwischen Inhaber und Belegschaft entstehen. Apothekerin Alexandra Ried stellt anschließend dar, wo in einem Verbund Zentralisierung sinnvoll sein kann und welche Tätigkeiten besser in der jeweiligen Apotheke verbleiben sollten. Neben organisatorischen Themen spielen auch wirtschaftliche und heilberufliche Aspekte eine Rolle bei der Führung einer Filialapotheke. DAZ-Wirtschaftsredakteur Dr. Thomas Müller-Bohn verknüpft diese Betrachtungsweisen und stellt Wege vor, damit auch betriebswirtschaftlich erfolgreich zu sein. Zum Abschluss des Filialapothekentags zieht DAZ-Herausgeber Peter Ditzel ein Resümee über 20 Jahre der Apotheken-Filialisierung.