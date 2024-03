Filialapothekentag: Letzte Chance für die INTERPHARM online live

INTERPHARM online, Teil vier: Am Samstag stehen dann die Filialapotheken im Mittelpunkt des Geschehens. Seit 20 Jahren dürfen Apotheken in Deutschland nun Filialen eröffnen. Wo stehen wir heute? Was bedeutet Filialisierung für die Apotheke? Was gibt es an aktuellen Entwicklungen und Trends bei der Filialisierung, auch und vor allem in anderen Handelsbranchen als den Apotheken? Welche Rechte und Pflichten haben Filialleiter*innen? Welche Herausforderungen bringt die Sandwich-Position der Filialleitung mit sich? Und wo kann in einem Verbund Zentralisierung sinnvoll sein und welche Tätigkeiten bleiben besser in der jeweiligen Apotheke? Expert*innen aus dem Markt geben beim Filialapothekentag auf der INTERPHARM online am 9. März Antworten auf diese Fragen.