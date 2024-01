Von 26. bis 31. Mai ist dann wieder Pharmacon-Zeit in Meran. Auch hier können die Vorträge im Nachgang abgerufen werden. Das Programm steht allerdings noch nicht fest.

Darüber hinaus bieten die Landesapothekerkammern vielerorts große Fortbildungsveranstaltungen an, zum Beispiel die Landesapothekerkammer (LAK) Baden-Württemberg mit den Kongressen in Villingen-Schwenningen im Frühjahr und in Heidelberg im Herbst. Die LAK Hessen mit ihrer zentralen Fortbildung am 9. und 10. März sowie am 9. und 10. November in Gießen. Außerdem findet am 5. und 6. Mai der bayerische Apothekertag 2023 in Erlangen statt. Vom 8. bis 10. November 2024 lädt die Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern zur Scheele-Tagung nach Warnemünde.