Karlsruher Impfaktion macht neugierig

Als Apotheker Felix Maertin mitbekam, dass es der Stadt Karlsruhe nicht gelang, die saisonalen Grippeimpfungen für ihre Beschäftigten über den betriebsärztlichen Dienst zu organisieren und eine Angestellte sogar betonte, dass die Apotheken das besser könnten, war das für ihn eine Art Initialzündung. Der Apotheker, der bereits 2022 in Kooperation mit Kollegen aus der Umgebung ein Impfzentrum eröffnet hat, schrieb die Stadt an und machte ein Angebot, mit mobilen Impfteams die Angestellten an ihren jeweiligen Arbeitsstätten zu impfen.

Der medizinische Leiter war zunächst skeptisch. Er sei ein Verfechter der Meinung, dass Impfungen Ärzten vorbehalten sein sollten, berichtet Maertin gegenüber der DAZ. Doch nach entsprechendem Druck von oben habe die Stadt ihm den Auftrag erteilt. Man sei erstaunt über die schlanken Prozesse gewesen, so der Apotheker,