Union verspricht finanzielle Soforthilfe

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion Tino Sorge (CDU) eröffnete am 21. Februar einen digitalen runden Tisch mit der Apothekerschaft: „Die Themen, die aktuell die Apothekerschaft bewegen, höre ich sehr häufig. Daher möchte ich überlegen, wie ich Sie unterstützen kann.“ Apothekerinnen und Apotheker aus Sachsen-Anhalt und Berlin nahmen an der Veranstaltung teil. Sorge stellte in Aussicht, als Soforthilfe den Kassenabschlag zu halbieren, um den Apotheken schnelle finanzielle Entlastung zu ermöglichen – im Falle, dass die Union zukünftig an der Regierung beteiligt ist.