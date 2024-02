Unions-Politiker befürchten massiven Kontrollverlust

In einer Online-Pressekonferenz legten am Mittwoch Vertreter:innen der Unions-Fraktion ihre Positionen zur geplanten Cannabis-Legalisierung dar. Tino Sorge (CDU), gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion, die familienpolitische Sprecherin Silvia Breher (CDU) und Günter Krings (CDU), Sprecher für Rechtspolitik äußerten sich zu dem Gesetzesvorhaben. Sie erwarten – anders als von der Ampel-Koalition geplant – einen Anstieg des Konsums und eine Ausweitung des Schwarzmarktes. „Wo mehr ist, wird auch mehr konsumiert", sagte Silvia Breher. Sie sieht insbesondere eine steigende Gefährdung für Kinder und Jugendliche. Im Falle einer zukünftigen Regierungsübernahme kündigten die Unionspolitiker:innen an, die Legalisierung so weit wie möglich rückgängig zu machen.