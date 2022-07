Im Gespräch mit Christiansen wurde deutlich, dass dieser Weg vor problematischen Fehlanreizen schützt. So würden Mitarbeiter mit derselben Einstufung nach dem Tarifvertrag in allen Apotheken das gleiche Zusatzhonorar erhalten. Damit würde verhindert, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz anhand der Umsatz- oder Mitarbeiterstruktur der jeweiligen Apotheke auswählen und dabei bevorzugt eine Apotheke mit viel Umsatz im Versand und wenig Personal wählen. Die von den Antragstellern verfolgten Ideen dürften damit nur über einen Fonds umsetzbar sein. Das Geld müsste also nach einem einheitlichen Mechanismus auf der Grundlage der Personalmeldungen an die jeweilige Kammer auf alle Begünstigten verteilt werden und nicht getrennt in jeder einzelnen Apotheke. Wie viel Geld an welche Berufsgruppen fließt, wie mit Teilzeitbeschäftigten umzugehen ist und welche Bedingungen sonst noch zu erfüllen sind, müssten die Tarifpartner vereinbaren. Das alles erinnert etwas an den Kollektivvertrag für die Bezahlung der Apotheker in österreichischen Apotheken. Dort erhalten die Apotheker in allen Apotheken über eine gemeinsame Gehaltskasse einheitliche Gehälter, die von der Zahl der Berufsjahre abhängen.