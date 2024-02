My Life mit türkischsprachiger Zusatzauflage

Das Apothekenkundenmagazin My Life erscheint am 1. März 2024 erstmalig in einer türkischsprachigen Zusatzausgabe in einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Türkischsprachige Kunden und Kundinnen können so Gesundheitsinformationen ohne Sprachbarriere erhalten. Das niederschwellige, leicht verständliche Angebot soll die Gesundheitskompetenz von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf stärken, wie in der entsprechenden Pressemitteilung vom gestrigen Mittwoch zu lesen ist.