Burda wird Mitgesellschafter von IhreApotheken.de

Der Aufbau und die Weiterentwicklung der Apothekenplattform IhreApotheken.de (ia.de) war bislang das Hoheitsgebiet von Noweda. Um die finanzielle Ausstattung der Plattform durch die Mitgliedsunternehmen des Zukunftspakts Apotheke zu ermöglichen, wurde IhreApotheken.de seit Oktober 2021 als eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) geführt, bei der Noweda alle Anteile hielt. Das soll sich nun ändern.

Burda wird die Plattform nicht mehr nur konzeptionell und durch reichweitenstarkes Marketing unterstützen, sondern einen Anteil von 35 Prozent erwerben. Dadurch können zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt werden, die der Zukunftspakt spätestens mit Start des E-Rezepts im Wettbewerb mit internationalen Versendern und Lieferdiensten sowie für die bundesweite Ansprache von Patienten und Kunden benötigen wird. Denn im Hinblick auf einen intensivierten Wettbewerb mit internationalen Kapitalunternehmen rückte in den vergangenen Jahren zunehmend auch die Frage der Finanzierung in den Vordergrund. So investierte DocMorris beispielsweise im Jahr 2019 mehr als 20 Millionen Euro allein in das Marketing.

Burdas Reichweite für Apotheken vor Ort nutzen

Schon bei der Gründung der KGaA im vergangenen Herbst hieß es, dass IhreApotheken.de immer apothekerbeherrscht bleiben soll. Damit soll eine Übernahme der Plattform durch apothekenfremde Dritte dauerhaft ausgeschlossen werden. Daher bleibt die Apothekergenossenschaft Noweda auch weiterhin mehrheitsbeteiligt.

„Burda hat bereits als Gründungsmitglied des Zukunftspakts Apotheke Verantwortung für die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken übernommen, die für eine professionelle, verlässliche und flächendeckende Gesundheitsversorgung in Deutschland unverzichtbar sind“, heißt es in einer heute versendeten Presseerklärung. „Als Medienunternehmen haben wir den gesamten Komplex der Gesundheitsvorsorge über Jahre zu einer unserer journalistischen Kernkompetenzen gemacht“, so Burda-Vorstand Philipp Welte. „Im Informationsprozess von Millionen kranker oder einfach gesundheitsbewusster Menschen, die Rat in medizinischen Fragen suchen, spielt unser redaktionelles Competence Center Health mit über 100 fachlich versierten Journalistinnen und Journalisten eine zunehmend wichtige Rolle. Unser inhaltlicher Anspruch: Wir wollen Deutschland gesünder machen! Aus diesem Selbstverständnis heraus ist die Beteiligung an IhreApotheken.de ein konsequenter Schritt, um gemeinsam mit Noweda und anderen Partnern aus unserem Zukunftspakt heraus unser Leistungsangebot im Gesundheitssegment für die Menschen zu komplettieren. Hier entsteht eine innovative Brücke in eine gesunde Zukunft für Millionen Menschen in Deutschland“, so Welte.

„Ich freue mich sehr über die Beteiligung von Hubert Burda Media. Das Medienhaus ist ein starker und verlässlicher Partner des Zukunftspakts Apotheke und gemeinsam haben wir schon viel erreicht“, so Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender der Noweda, über die erweiterte Zusammenarbeit. „Dies spiegelt sich nicht zuletzt in unserer hervorragenden Zusammenarbeit rund um das sehr erfolgreiche Apothekenkundenmagazin My Life wider. Als Mitgründer des Zukunftspakts kennt Burda IhreApotheken.de sehr gut und weiß, welch großes Potenzial die Plattform für die Vor-Ort-Apotheken birgt. Zudem hat Burda umfassende Möglichkeiten, reichweitenstark in den eigenen Medien für IhreApotheken.de und damit für das umfassende Leistungsportfolio der lokalen Apotheken zu werben. Davon werden die Apotheken insbesondere nach der Einführung des E-Rezepts enorm profitieren.“