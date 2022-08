Bundeskartellamt erlaubt Burda den Einstieg bei IhreApotheken.de

Schon vor einem Monat hatten Noweda und Burda angekündigt, dass der Medienkonzern 35 Prozent der Anteile übernehmen werde. In einem geplanten Gemeinschaftsunternehmen wollte man noch näher zusammenrücken. Doch zu diesem Zeitpunkt stand das Vorhaben noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt.

Heute nun gab die Wettbewerbsbehörde bekannt, dass es die geplante Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch die Noweda Apothekengenossenschaft eG und den Burda Verlag GmbH fusionskontrollrechtlich freigegeben hat. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, erklärt dazu in einer Pressemitteilung: „Wir haben keine Bedenken gegen den Einstieg von Burda bei Noweda. Das Vorhaben folgt dem Trend, Gesundheitsinformationen mit einer Apotheken-Bestellplattform zu verknüpfen, um umfassende digitale Gesundheitsplattformen zu entwickeln.“

Die Plattform IhreApotheken.de stehe mit weiteren Apotheken- und Gesundheitsplattformen in intensivem Wettbewerb, sagt Mundt weiter – zum Beispiel mit reinen Versandapotheken oder mit gesund.de von Phoenix und Noventi. Nach wie vor seien die Apotheken im Noweda-Verbund frei darin zu wählen, welche Plattformen sie nutzen wollen. „Es kommt gerade in dieser frühen Marktphase darauf an, die parallele Nutzung und den Wechsel zwischen Plattformen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für Apotheken zu ermöglichen“, so der Kartellamts-Chef.

In der Pressemitteilung des Bundeskartellamts heißt es aber auch: „Für eine abschließende kartellrechtliche Bewertung dieser und anderer Apotheken- und Gesundheitsplattformen ist es zu früh. Das hängt auch von der zukünftigen Ausgestaltung und dem tatsächlichen Betrieb der Plattformen ab.“