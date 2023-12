My Life-Sonderausgabe und Noweda-Kampagne zu Lieferengpässen

Flankiert wird die Sonderausgabe von einer neuen Noweda-Kampagne mit dem Titel „Bevor alles den Lauterbach runtergeht“. Kurze und prägnante Forderungen wie „Mehr Fiebersaft, weniger Lieferengpässe“, „Mehr Antibiotika, weniger Worthülsen“ und „Mehr Arzneimittel, weniger Druck auf Apotheken“ sollen verdeutlichen, wo die Politik ansetzen muss, um die Arzneimittelversorgung in Deutschland wieder auf ein angemessenes Niveau zu bringen.

Laut Noweda waren die Motive Ende November auf digitalen Anzeigenflächen an drei zentral gelegenen, hochfrequentierten Stellen im politischen Herzen Berlins zu sehen. Zudem erfolgt ein Rollout in den sozialen Medien der Noweda. Apotheken, die selbst aktiv werden möchten, können Materialien, zum Beispiel Social-Media-Spots und Plakatvorlagen, unter www.apotheken-helfen.de herunterladen. Ab Januar haben Kunden und Nicht-Kunden der Noweda zudem die Möglichkeit, die Plakate für ihre Apotheken kostenlos anzufordern.

Neue My Life-Chefredakteurin

Auch in der My Life finden sich die Anzeigenmotive. Von der Kundenzeitschrift gibt es überdies eine weitere Neuerung in der Chefredaktion zu vermelden: Zum Jahreswechsel übernimmt Margit Pratschko (56) den Posten von Klaus Dahm (65), der in den Ruhestand geht. Sie bildet künftig mit Silvia von Maydell (64) das Führungsduo.