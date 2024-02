Lieferengpässe: Ärzte und Apotheker fordern weitere Maßnahmen

So gut wie jede Apotheke hat mit Lieferengpässen zu kämpfen. Das zeigte jüngst eine diesbezügliche Apokix-Umfrage. Und: Von den Befragten stimmten fast alle darin überein, dass das im Juli vergangenen Jahres verabschiedete Lieferengpassgesetz nichts daran geändert hat – und auch in Zukunft nichts ändern wird.

In Niedersachsen haben sich nun Apotheker, niedergelassene Ärzte und Zahnärzte zusammengetan und vor einer weiteren Verschlechterung der Arzneimittelversorgung gewarnt. Der Landesapothekerverband Niedersachsen (LAV), die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), die Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN) forderten am Dienstag laut einer gemeinsamen Pressemitteilung in Hannover die Politik auf, schnell zu handeln.

ALBVVG: Größere Anstrengungen nötig

„Wir haben die gemeinsame Befürchtung, dass die aktuelle Krise der Arzneimittel-Lieferengpässe das Vertrauen der Bevölkerung in die gesundheitliche Versorgung nachhaltig negativ beeinflusst“, sagte demnach Thorsten Schmidt, stellvertretender KVN-Vorsitzender. „Das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungsgesetz aus dem vergangenen Jahr ist für Apothekerinnen und Apotheker sowie Ärztinnen und Ärzte zwar ein wichtiger, aber nur ein erster Schritt.“ Mittlerweile sei klar, dass das Gesetz die bestehenden Engpässe weder kurzfristig abwenden noch langfristig beseitigen wird, so Schmidt. „Wir fordern daher von der Politik größere Anstrengungen ein, um die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten sicherzustellen.“