Zur Apotheke und zurück in 4 Stunden

Auf dem Plakat ist in Sprechblasen ein kurzer Dialog zu sehen. Frage: „Schatz, kannst du schnell zur Apotheke?“. Antwort: „Klar, bin in 4 Stunden wieder da!“. Den Anstoß zu der Aktion hätten demnach die Folgen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes für die Apotheker und das geplante Lieferengpass-Gesetz gegeben. „Wir brauchen als Engpass-Ausgleich keine Almosen, sondern ein faires Honorar!“, so Groeneveld laut Pressemitteilung. „Aufgrund der immens steigenden Kosten sehen wir deshalb auch bei der Apothekenhonorierung akuten Handlungsbedarf, denn das Honorar ist seit 2013 nicht mehr erhöht worden und von der Inflation abgekoppelt!“