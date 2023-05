Der Dämpfer aus der Ampel folgte in Gestalt von Paula Piechotta, die in der Grünen-Bundestagsfraktion für Apothekenthemen, aber auch für den Haushalt zuständig ist. Sie räumte zunächst ein, dass das ALBVVG nicht PR-tauglich sei und auch nicht das Unmögliche verspreche. Er sei ebenso spröde und kompliziert wie der Sachverhalt selbst. Für Piechotta geht es darum, Lösungen zu finden, die wenig regulieren und die GKV-Finanzen nicht überbeanspruchen. In den jetzt anstehenden parlamentarischen Beratungen werde es wichtig sein, komplexe Folgewirkungen und etwaige Mitnahmeeffekte zu bedenken. Mehr Geld auszuschütten, ohne dass die Versorgung besser wird, ist für sie keine Option. „Wie schaffen wir es, dass wir es uns nicht mit neuen Vergütungspauschalen in den Lieferengpässen einrichten und häuslich gemütlich machen?“, fragte sie. Und sie machte klar: Im Zentrum der Beratung werde nicht der Akteur stehen, „der am lautesten schreit und auch nicht der Akteur, der die großformatigsten Briefe an alle Abgeordneten schreibt“, sondern der Patient.

Lindemann und Heidenblut wollen mehr

Eine Lanze für die Apotheken brach hingegen der FDP-Abgeordnete Lars Lindemann. Er forderte, denjenigen, von denen man Lösungen erwarte, „mehr Beinfreiheit“ einzuräumen. Die Apotheker hätten großartiges geleistet. Dass die in der Pandemie eingeführten Erleichterungen bei der Arzneimittelabgabe verstetigt werden sollen, kann er nur unterstützen. Seine Fraktion will aber noch mehr – Stichwort Retaxationen. Die dürfe es beim Austausch wegen eines Engpasses nicht mehr geben. Und auch Nullretax wolle man „nicht mehr sehen“.

Dies machte auch Dirk Heidenblut von der SPD deutlich. Er sieht in genau diesen Punkten ebenfalls noch Nachbesserungsbedarf am ALBVVG. Die Apotheker hätten am Ende der Lieferkette „hervorragendes geleistet“, betonte er.

Zuspruch für die Apotheken kam auch von Kathrin Vogler von der Linksfraktion. Die 50 Cent pro ausgetauschtem Medikament deckten den Aufwand nicht ab. „Immerhin zeigt die Bundesregierung guten Willen“, so Vogler, „nur von gutem Willen kann keine Apothekerin ihre Beschäftigten bezahlen“. Die Linksfraktion hat ihre Vorstellungen von sinnvollen Maßnahmen gegen die Engpässe überdies in einem eigenen Antrag ins Parlament eingebracht.

Man darf also gespannt sein, wie die Beratungen weiterlaufen und wie die Ampelfraktionen auf einen Nenner kommen. Die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf ist mittlerweile für den 12. Juni geplant – und nicht mehr für den 14. Juni, dem Protesttag der Apotheken.