Apotheker im „rechtsunsicheren Raum“

Noch immer ist das UPD-Gesetz nicht in Kraft und rechtlich gesehen gelten seit dem 8. April die erleichterten Austauschregeln aus der Corona-Pandemie nicht mehr. Der Landesapothekerverband Niedersachsen (LAV) hat am heutigen Freitag in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass die Vor-Ort-Apotheken sich deswegen gegenwärtig in einem „rechtsunsicheren Raum beim Austausch von Medikamenten bei Lieferengpässen“ befinden.

„Die Bundesregierung hat uns Apothekerinnen und Apothekern eine nahtlose Verlängerung der erleichterten Austauschregelungen bis zum 31. Juli zugesichert, aber nicht Wort gehalten“, sagt LAV-Chef Berend Groeneveld. „Die Apotheken können jetzt bei Engpässen die Patientinnen und Patienten nicht mehr so leicht mit Arzneimitteln versorgen.“ Wegen des „Versagens der Politik“ müssten die Patientinnen und Patienten jetzt mit mehr Wartezeit rechnen. „Ist das Arzneimittel in der Apotheke außerdem nicht verfügbar, müssen wir die Patientinnen und Patienten wieder in die Arztpraxis schicken, um sich ein neues Rezept ausstellen zu lassen, auch, wenn wir alternative Arzneimittel mit demselben Wirkstoff vorrätig hätten. Für die Apotheken bedeutet dies jetzt einen noch höheren Mehraufwand, mehr Bürokratie und unzufriedene Patientinnen und Patienten, die wir zurück in die Arztpraxen schicken müssen“, kritisierte Groeneveld.