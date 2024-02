Nährstoffe für erhöhte Bioverfügbarkeit in Lipide verpackt

Wer Nahrungsergänzungsmittel ohne ärztliche Anweisung einnimmt, kann insbesondere fettlösliche Vitamine und Mineralstoffe bei längerer Einnahme überdosieren. Die Präparate sind aufgrund schlechter Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe oft hoch dosiert, was bei einer langen Einnahmedauer von Stoffen wie Vitamin D, Vitamin A oder Zink problematisch werden kann. Die Firma Lipovibes vertreibt Nahrungsergänzungsmittel mit der patentierten „LipoMolecule™-Technologie“, die das Risiko einer Überdosierung minimieren soll. Wie funktioniert das?

Vitamine, Mineralstoffe oder andere Moleküle werden in den Produkten in Lipidstrukturen verkapselt, wodurch die Absorption verbessert sein soll. Außerdem sind die Partikel sehr klein, wodurch die Passage durch Biomembranen nach Aussagen des Herstellers ebenfalls gesteigert werde. Die Inhaltsstoffe müssen dann nicht hoch konzentriert im Supplement vorliegen, was das Risiko einer Überdosierung bei langfristiger Einnahme reduzieren solle, so die Erklärung der Firma auf ihrer Webseite.