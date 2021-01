Nahrungsergänzungsmittel im Sport und ihre Sicherheitsaspekte

NEM gehören rechtlich zu den Lebensmitteln und werden letztendlich auch als solche gehandhabt. Sie werden nicht, wie oft vermutet, in der gleichen Art und Weise wie Arzneimittel reguliert. Konkret heißt das, dass die Verantwortung für die Sicherheit sowie die deklarierte Wirksamkeit eines Nahrungsergänzungsmittels alleinig beim Hersteller liegt. Zwar unterliegen in Deutschland hergestellte Nahrungsergänzungsmittel den Kontrollen der zuständigen Lebensmittelbehörden auf Bundesländerebene, diese erfolgen jedoch meist nur stichprobenartig, da in den Kontrollbehörden ein massiver Personalmangel besteht. Schon das Inverkehrbringen der Produkte verläuft einfach per Online-Anmeldung beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ohne eine vorherige Prüfung des Produkts oder des Herstellerbetriebs. Abgesehen davon stellt der Onlineverkauf von Nahrungsergänzungsmitteln aus dem EU-Ausland eine weitere Sicherheitslücke dar, denn für diese Produkte gelten weder die nationalen noch die EU-Vorschriften. Folglich sind in Deutschland eine Reihe von NEM erhältlich, von denen ohne entsprechende Kontrollen und Verbrauchsstudien die zwei wichtigsten Fragen für Konsument:innen nicht nachweislich beantwortet werden können:

Ist dieses Produkt sicher und besitzt dieses Produkt die versprochene Wirksamkeit?

Weiterhin sind ohne diese wissenschaftlichen Belege gesundheitsbezogene Angaben oder Versprechungen auf NEM nach der Health-Claims-Verordnung verboten – was viele Hersteller trotzdem nicht davon abhält, ihr Produkt mit irreführenden Gesundheitsslogans zu versehen.