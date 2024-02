Multivitamin-Präparate für Kinder – welche sind empfehlenswert?

Zunächst muss man wissen, dass „Öktotest“ entsprechend aktuellen Expert:innenmeinungen der Ansicht ist, dass Nahrungsergänzungsmittel (NEM) – ob für Kinder oder Erwachsene – nur bei einem diagnostiziertem Mangel gezielt angewendet werden sollten. Ein „Nutzen für gesunde Anwender“ wird also grundsätzlich allen Präparaten abgesprochen, was den schlechten Notenschnitt zum Teil erklärt. Zudem hat Öktotest beispielsweise die deklarierten Vitamin­- und Mineralstoffgehalte der Präparate mit den aktuellen Höchstmengenvorschlägen und Warnhinweisempfehlungen des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) für Personen ab 15 Jahren verglichen. Außerdem wurden die Inhaltsstoffe den Referenzwerten der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und den Obergrenzen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gegenübergestellt. Als kritische Inhaltsstoffe wurden Süßstoffe, Phosphate und Carboxymethylcellulose identifiziert.

So wird etwa beim Doppelherz-Präparat kritisiert, dass Süßstoff enthalten ist und die DGE-Referenzwerte überschritten werden [1]. Beispielsweise enthält eine Tagesportion 60 mg Vitamin C. Die DGE empfiehlt aber zwischen vier und sieben Jahren lediglich 30 mg Vitamin C pro Tag [2,3]. Erst ab 10 Jahren werden über 60 mg Vitamin C empfohlen. Außerdem sind 200 µg Folsäure enthalten. Für Kinder zwischen vier und sieben Jahren werden von der DGE aber 140 µg Folat-Äquivalent empfohlen, was 70 µg synthetischer Folsäure entspricht [2,4]. Auch die Empfehlungen für Vitamin B6, B1 und Niacin werden im Alter zwischen vier und sieben Jahren (leicht) überschritten [5,6,7].