Bayerns Apotheker warnen vor falschen Werbeversprechen

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sind sehr beliebt. Allerdings sollten Verbraucherinnen und Verbraucher Werbung für diese Produkte immer kritisch hinterfragen, betonen die Bayerische Landesapothekerkammer (BLAK) und der Bayerische Apothekerverband (BAV) in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom gestrigen Donnerstag. „Die Versprechen hören sich oft verlockend an, zum Beispiel Heilung von schwerwiegenden Krankheiten ohne Nebenwirkungen oder Abnehmen ohne Diät“, sagt Apotheker Volker Schmitt, Pressesprecher der Apotheker in Bayern. „Aber wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist das oft schlicht erfunden.“