Tickets für den ApothekenRechtTag zu gewinnen

Rätselfrage:

Die Interpharm findet 2024 nicht nur online, sondern auch vor Ort statt. Wo treffen wir uns am 12. und 13. April?

Schicken Sie die Lösung per Mail mit Name und Adresse an gewinnspiel@deutsche-apotheker-zeitung.de. Unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung verlosen wir

2x1 Ticket für den ApothekenRechtTag am 1. März im Rahmen der INTERPHARM online.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 28. Februar. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie hier.