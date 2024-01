MVZ – das Trojanische Pferd des Apothekenfremdbesitzes?

Die Zahl der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) steigt kontinuierlich. In manchen Gegenden liegt ihr Anteil an der medizinischen Versorgung bereits deutlich über 20 Prozent. Immer häufiger beteiligen sich auch arztfremde (internationale) Finanzinvestoren.

Was geschieht hier zurzeit vor unser aller Augen? Ist unser solidarisches Gesundheitswesen in Gefahr? Leidet die Versorgungsqualität? Wird unsere Versorgung besser oder schlechter? Gibt es alternative Lösungswege? Was droht angesichts dieser Entwicklungen der Apothekenbranche und dem Leitbild des Apothekers (und der Apothekerin) in seiner (ihrer) Apotheke?