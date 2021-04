Fünf Tickets für die Interpharm online 2021 zu gewinnen

Wir lassen uns von Corona nicht die Interpharm kaputtmachen – auch in diesem Jahr nicht! Sie findet wieder online statt. Vom 5. bis 8. Mai (das vollständige Programm finden sie hier) senden wir live aus dem Interpharm-Studio. An den vier Kongresstragen ist wie immer ein vielseitiges Programm geboten: Für PKA findet am 5. Mai abends ein PKAaktiv-Webinar statt. Der ApothekenRechtTag online am Donnerstag, den 6. Mai, gibt einen kompakten Überblick zu den wichtigsten Rechtsfragen rund um Arzneimittel und Apotheke. Am Freitag, den 7. Mai, folgt der Pharmazeutische eKongress mit wissenschaftlicher Fortbildung für Apotheker:innen. Hier wird es unter anderem um Tumorkachexie, Endometriose, Reizdarm und natürlich COVID-19 gehen. Und der PTAheute-eKongress bildet am Samstag, den 8. Mai, den krönenden Abschluss der Interpharm online 2021.

Lust bekommen? Hier haben Sie nun die Chance, eines von fünf Tickets für den Pharmazeutischen eKongress am 7. Mai zu gewinnen. Die Teilnahme ist ganz einfach. Beantworten Sie folgende Frage:

Wo fand die Jubiläumsinterpharm 2019 statt?

Dann schicken Sie die Lösung per Mail mit Name und Adresse an redaktion@daz.online. Unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung verlosen wir

5x1 Ticket für den Pharmazeutischen eKongress am 7. Mai 2021

Einsendeschluss ist Montag, der 30. April. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie hier.