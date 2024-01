Das E-Rezept: Geklärtes und Ungeklärtes – ein Überblick 

Seit dem 1. Januar 2024 ist die Nutzung des E-Rezeptes für verschreibungspflichtige Medikamente verpflichtend. Jeden Tag sehen sich die Apotheker mit einer Vielzahl neuer Fragestellungen konfrontiert. Diese sind teils praktischer Natur, wie die fehlerhafte Ausstellung von E-Rezepten oder die Stapelsignatur-Nutzung in den Arztpraxen. Teils betreffen sie grundsätzliche Fragen, wie zum Beispiel auf welchen Wegen das Rezept vom Arzt in die Apotheke gelangen darf. Wie können E-Rezepte im Rahmen der Heimversorgung eingesetzt werden? Über welche Apps außer der Gematik-App können E-Rezepte eingelöst werden? In welchen Fällen besteht die Möglichkeit eines Papierausdrucks und wie wird dieser weiterbearbeitet?