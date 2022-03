Mit welchen aktuellen Themen beschäftigt sich der ApothekenRecht- Tag online?

Auch in diesem Jahr widmen sich beim ApothekenRechtTag online wieder hochkarätige Referierende einer Vielfalt an rechtlichen Themen. Los geht es mit einem Ausflug in die Politik und der Frage, was die Ampel-Koalition für Apotheken plant. Weiter- hin werden Grenzen und Zulässigkeiten von Vertriebsplattformen für Apo- theken, das Wettbewerbsrecht in der Pandemie, Richtlinien für Apotheker als Großhändler, der Skonti-Streit und der Nutzen einer Telepharmazieverordnung beleuchtet. Der ApothekenRechtTag online richtet sich gleicher- maßen an Juristinnen und Juristen sowie Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Neu ist, dass dieses Mal für beide Berufsgruppen Fortbildungs- punkte beantragt sind.

Worauf dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Pharmazeutischen eKongress freuen?

Der Pharmazeutische eKongress fokussiert sich in diesem Jahr auf die drei Schwerpunktthemen Schilddrüse, Mikrobiom und Schlaf. Gestartet wird mit einem kompakten Überblick über die vielfältigen Funktionen der Schilddrüse, gefolgt von Therapiestrategien bei einer Hypothyreose. Weiter geht es mit den Fragen „Was wissen wir über die Bakterien in uns?“ und „Wie wirkt sich das Mikrobiom auf die Psyche und Psychopharmaka auf das Mikrobiom aus?“. Der Themenschwerpunkt Schlaf widmet sich zunächst der Diagnostik und Therapie des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms und anschließend einem aktuellen Trend – dem Hormon Melatonin. Den Abschluss bildet der Festvortrag zum Thema Resilienz von Dr. Christina Berndt von der „Süddeutschen Zeitung“.