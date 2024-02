Der Einzelimport in Zeiten von Lieferengpässen - Was ist erlaubt, was ist verboten?

Der Einzelimport bei Arzneimitteln in Zeiten von Lieferengpässen - Was ist erlaubt, was ist verboten? Vortrag von Rechtsanwalt Dr. Ulrich Grau auf dem ApothekenRechtTag online am 1. März 2024, 11.30 Uhr anlässlich der Interpharm.

„Weitere Informationen finden Sie online unter: www.interpharm.de