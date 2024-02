Fit für die Heimversorgung

Antworten auf diese und andere Fragen rund um die Heimversorgung beantworten unsere Experten im Rahmen der Online-Veranstaltung „Heimversorgung KOMPAKT“ am 8. März. Denn oft liegt die Tücke im Detail. Alles in allem ist die Heimversorgung eine Aufgabe, welche die Vor-Ort-Apotheke in ihrer Kompetenz stärkt, aber die auch Fachwissen und Organisationsgeschick erfordert. Denn jeder weiß, dass das alles nicht „nebenher“ geht. Wie es gelingt, erfahren Sie am 8. März auf der INTERPHARM Heimversorgung KOMPAKT!