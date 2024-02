Vergütung für Grippeimpfung: Schiedsstelle muss entscheiden

Bis zum Jahresende 2023 hätten Kassen und Apothekerschaft nun Zeit gehabt, sich über einen neuen Vertrag und vor allem über eine neue Vergütung zu einigen. Das ist aber nicht gelungen. Daher muss wieder mal die Schiedsstelle ran. Bis Ende März muss sie eine Entscheidung treffen.

Was bedeutet das für die Impfungen in der Apotheke?

Auf die Durchführung der Grippeimpfungen in den Apotheken hat das dem DAV zufolge allerdings keine Auswirkungen. Der gekündigte Vertrag gelte auf jeden Fall bis zum 30. Juni 2024 fort. Ab dem 1. Juli werde er dann durch den neuen Vertrag auf Basis der Schiedsstellenentscheidung ersetzt.

Dass Kassen und DAV sich nicht über Vertragsinhalte einigen können und die Entscheidung dann bei der Schiedsstelle landet, ist eher die Regel als die Ausnahme. Mittlerweile wird dies sogar in Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt, indem dort entsprechende Fristen festgelegt werden. Es geht aber auch anders: So ist hinsichtlich des Wegfalls der Präqualifizierung für bestimmte apothekenübliche Produktgruppen laut Aussage des DAV gelungen, sich innerhalb der vorgegebenen Frist zu verständigen. Näheres wollte der DAV allerdings noch nicht mitteilen. Die Gremien beider Verbände müssten dem Verhandlungsergebnis noch zustimmen, hieß es. „Anfang Februar dürfte dann aber Klarheit da sein“, sagte DAV-Chef Hans-Peter Hubmann Mitte Januar. Lang sollte es also nicht mehr dauern.