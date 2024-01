Neue Brustwarzenpflege mit Lactobacillus-Lysat erhältlich

Neben der Pflege mit Salben sollte darauf geachtet werden, die Brustwarzen trocken zu halten. Dazu eignen sich Einlagen aus naturbelassener Wolle oder Seide. Die Brüste am besten nur mit Wasser waschen, da Seife und Duschgel die natürliche Fettschicht lösen. Muttermilch, die nach dem Stillen noch an der Brustwarze verbleibt, hat antimikrobielle Bestandteile und kann einmassiert werden.

Kühle Quarkumschläge helfen bei oberflächlichen Entzündungen. Bei einer Brustentzündung mit grippeähnlichen Symptomen ist ärztlicher Rat gefragt. Hebammen und Stillberaterinnen unterstützen Stillende, wie der Säugling richtig an die Brust angelegt wird, sodass Probleme vermieden werden, wie in der Kurzfassung der S3-Leitline „Therapie entzündlicher Brusterkrankungen in der Stillzeit“ von 2013 zu lesen ist.