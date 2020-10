Bei Stillschwierigkeiten kann ein Brusternährungsset helfen

Verzögert sich die Laktogenese II, d. h. die reife Muttermilch wird zu spät oder in zu kleinen Mengen gebildet, kann es vorkommen, dass das Neugeborene zu viel Gewicht verliert (mehr als 10 Prozent des Geburtsgewichtes sind hier der Maßstab). Dann kann es notwendig sein, mit Muttermilchersatz, sogenannter PRE-Nahrung zuzufüttern. Muss das Baby zugefüttert werden, weil die Mutter noch nicht genug Milch bildet und/oder das Baby noch nicht effektiv saugen kann, dann soll die Zufütterung an der Brust z. B. mithilfe des Brusternährungssets (z. B. von Medela, PZN 3482436) erfolgen. Auf diese Weise regt das Baby die Milchbildung an, während es zugefüttert wird. Gleichzeitig trainiert das Baby das effektive Saugen an der Brust und lernt mit der Zeit, intensiver und ausdauernder zu saugen.