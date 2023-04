Kosmetik für das Mikrobiom der Haut

La Roche Posay gehört zur Firma L’Oréal. Von Forschenden dieser Firma wurde im Jahr 2021 im „Journal of Drugs in Dermatology“ eine Studie veröffentlicht, die verrät, dass sich hinter dem Markennamen Endobioma ein Endolysin verbirgt. Dieses soll sich topisch angewendet gegen Staphylococcus aureus richten und so bei Menschen mit atopischer Dermatitis signifikant die Symptome und Lebensqualität verbessern. Endobioma wird teils auch „Staphefekt SA.100“ genannt.

Wenn Apothekerinnen Endolysin lesen, denken sie vermutlich zunächst an Antibiotikaresistenzen und die Phagenforschung. Endolysine sind nämlich die Stoffe, mit denen Bakteriophagen die Zellwände von Bakterien zerstören. Was wurde in der Studie nun genau untersucht?