HAV freut sich auf Zusammenarbeit mit neuer Gesundheitsministerin

Wer an diesem Mittwoch die Webseite der hessischen Landesregierung besuchte, fand dort noch unter anderem Tarek Al-Wazir von den Grünen als Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Das wird sich ab Donnerstag voraussichtlich ändern. Dann tritt der neue Landtag in Hessen zu seiner ersten Sitzung zusammen und wählt den Ministerpräsidenten.

Damit steht auch ein Koalitionswechsel an: Regierungschef Boris Rhein (CDU) wird in Zukunft nicht mehr mit den Grünen, sondern der SPD zusammenarbeiten. Am Montag hatte er die neue Truppe vorgestellt. Ministerin für Familie, Senioren, Sport und eben auch Gesundheit und Pflege wird Diana Stolz von der CDU.

Die 47-Jährige ist neu im Kabinett, arbeitete aber bereits von 1999 bis 2010 in verschiedenen Ministerien. Sie ist Vize-Landrätin des Kreises Bergstraße und Vorsitzende der Frauen-Union in Hessen.