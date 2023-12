LAK Hessen: Koalitionsvertrag „starkes und richtiges Signal“

CDU und SPD legen in Hessen mit ihrem Entwurf für einen Koalitionsvertrag ein bemerkenswertes Bekenntnis zu inhabergeführten Apotheken ab. Der Hessische Apothekerverband begrüßte dies an diesem Donnerstag – und erklärte, dies sei ein „Verdienst der hessischen Apothekerschaft“ und ihres Engagements in den vergangenen Wochen und Monaten.

Auch die Kammer sieht darin ein „starkes und richtiges Signal“. Es zeige einmal mehr, „dass Landespolitiker viel näher am Alltag der Menschen sind“, sagte die Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen, Ursula Funke, laut einer Pressemitteilung vom Freitag.

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) habe sich bereits in der Vergangenheit intensiv mit den Herausforderungen der Arzneimittelversorgung, den Lieferengpässen und den Leistungen der Apotheken vor Ort für die Patientinnen und Patienten auseinandergesetzt. „Wir freuen uns, dass die künftige hessische Landesregierung diese Probleme im Fokus hat und sie auf Bundesebene angehen will“, so Funke.