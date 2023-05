Nach dem Ministerpräsidenten begrüßte auch Richard Engelhard die Gäste. Er führt als CEO gemeinsam mit seinem Bruder Oliver die Geschäfte von Engelhard Arzneimittel – bereits in fünfter Generation, wie er betonte. Der Neubau sei aus seiner Sicht die strategische Antwort auf die gestiegene Nachfrage nach den Produkten des Familienunternehmens im In- und Ausland. Mit einem Investitionsvolumen von 60 Mio. € sei das Produktionsvolumen mit dem Neubau verdoppelt worden. So könne Engelhard einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Patientenversorgung leisten. Diese sei durch die Verlagerung vieler Produktionsstätten ins Ausland, verstärkt durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg, in den letzten Jahren massiv unter Druck geraten. 100 Prozent Made in Germany sei daher gleichzeitig Credo und Qualitätsanspruch.

„Mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat der pharmazeutischen Industrie in Deutschland“

Auch Dr. Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie BPI e.V., sprach in seinem Grußwort über die wichtige Rolle von Engelhard. Tradition, Zukunftsorientierung und Bescheidenheit seien die Erfolgsfaktoren. Engelhard denke international und handle global. Die Werteorientierung des Familienunternehmens sei für Mitarbeitende und Partner ein zuverlässiger Kompass. „Mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat der pharmazeutischen Industrie in Deutschland. Engelhard gilt als herausragendes Beispiel der mittelständischen Gesundheitswirtschaft und steht wie kaum ein anderes pharmazeutisches Unternehmen für qualitativ hochwertige Arzneimittel made in Germany.“

Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforderung, betonte, dass die wirtschaftliche Zukunft und der Wohlstand in Deutschland und Europa entscheidend von den Investitionen mittelständischer Unternehmen abhängig seien. Nur so könne den drei zeitgleichen enormen wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich begegnet werden: der Globalisierung, der technologischen Transformation (hier vor allem der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit) sowie der sozialen Transformation. „Deutschland sollte sich vor allem auf die großen Stärken seines Wirtschaftsmodells konzentrieren, die stark auf der Innovationsfähigkeit und Flexibilität mittelständischer Unternehmen beruhen.“

Jedes Produkt hat seinen Ursprung in Niederdorfelden

Um 12:15 Uhr wurde dann der Neubau feierlich von Oliver und Richard Engelhard, Dr. Kai Joachimsen und Prof. Marcel Fratzscher durch das Betätigen eines roten Buzzers symbolisch eröffnet.

„Egal, auf welchem Kontinent Patientinnen und Patienten unseren Produkten vertrauen“, so das Fazit von Richard Engelhard, „ihren Ursprung haben sie stets in Niederdorfelden. Und darauf sind wir stolz!“