Auch in der Remission sollte man antientzündlich behandeln

Die atopische Dermatitis oder Neurodermitis wird gemäß der Europäischen Guideline bzw. der daran angelehnten S3-Leitlinie „Atopische Dermatitis“ nach einem Stufenschema behandelt. Dieses sieht über alle Stufen und in jeder Phase der Erkrankung eine topische Basistherapie mit Emollentien vor. Zum Einsatz kommen Wollenberger zufolge zumeist konservierte Fertigprodukte, die Feuchthaltemittel wie Urea und okklusive Inhaltsstoffe wie Petrolatum in einer Öl-in-Wasser-Emulsion auf die Haut transportieren. Möglich ist auch die Verwendung von sogenannten Emollentien plus, also Präparaten, die zusätzliche Wirkstoffe – ohne Arzneimittelstatus – enthalten, z. B. Pflanzenextrakte, mikrobielle Lysate oder Lipidvorstufen. Bei der Abgabe entsprechender Präparate sollte man in der Apotheke darauf hinweisen, dass keinesfalls gespart werden darf. Wollenberger empfahl bei Emollentien eine Anwendungsmenge von mindestens 250 Gramm pro Woche, entsprechend einem Kilogramm pro Monat!