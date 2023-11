BMG gibt sich bei Apotheken-Gehältern unwissend

In seiner Antwort (Bundestags-Drucksache 20/9277) skizziert das Bundesgesundheitsministerium zunächst seine bereits bekannten Reformpläne: „Zum einen sollen Apothekenstandorte in der Fläche durch eine gezielte Umstellung der Vergütung gestärkt werden. Zum anderen werden die Apotheken durch Entbürokratisierung wirtschaftlich entlastet. Als Teil der Entbürokratisierung sollen zudem insbesondere Standortgründungen in strukturschwachen Regionen erleichtert werden.“

Auf die Frage, welche Maßnahmen geplant sind, um die infolge der hohen Zahl an unbesetzten Stellen bei pharmazeutischen Fachkräften entstehende Arbeitsüberlastung der Mitarbeiter und Inhaber zu reduzieren, verweist die Antwort unter anderem auf die Pläne für Filialen. So sollen unter anderem erfahrene PTA künftig „in bestimmten Konstellationen“ mit Telepharmazie-Unterstützung erweitert eingesetzt werden können – das ermögliche einen flexibleren Personalansatz. Insoweit geben die Antworten des Ministeriums wenig Neues her.

„Keine konkreten Erkenntnisse“ zur Einkommensentwicklung

Die Unionsfraktion stellt auch Fragen zu den Gehältern der Apothekenangestellten. So will sie wissen, wie die Regierung deren massiven Kaufkraftverlust bewertet, „welcher ohne die überfällige Anpassung des staatlich festgelegten Arzneimittelhonorars pro Packung, das auch eine bessere Gehaltsanpassung der Apothekenmitarbeiter ermöglichen würde, nach Ansicht der Fragesteller mittlerweile exponentiell steigt“? Und weiter: Was will die Regierung tun, damit eine auskömmliche Vergütung wieder möglich ist? Es gehe schließlich um die Vermeidung von Altersarmut sowie die Stärkung der Attraktivität der Berufe. Die Antwort ist ernüchternd: „Der Bundesregierung liegen keine konkreten Erkenntnisse zur Einkommensentwicklung von Angestellten in öffentlichen Apotheken vor. Die Festlegung von Löhnen für Angestellte in Apotheken obliegt der Inhaberin beziehungsweise dem Inhaber der jeweiligen Apotheke.“

Adexa: PKA starten mit 5 Cent über dem neuen Mindestlohn

Das hat die Apothekengewerkschaft Adexa auf den Plan gerufen. Bundesvorstand Andreas May betont in einer Pressemitteilung: „Bei Gesprächen im Bundestag und mit diversen Gesundheitspolitiker:innen machen wir immer wieder auf die im Branchenvergleich niedrigen Tarifgehälter der Apothekenangestellten aufmerksam. Aber ich gewinne zunehmend den Eindruck, dass gerade das sozialdemokratisch geführte Haus die angestellten Beschäftigten nicht ausreichend auf dem Schirm hat – und dass insbesondere die Pharmazeutisch-technischen Angestellten (PTA) als größte Berufsgruppe in der Apotheke nicht ‚gesehen‘ werden“. May verweist darauf, dass PTA mit einem tariflichen Stundenlohn von gerade einmal 13,98 Euro einsteigen. PKA liegen beim Berufsstart mit 12,46 Euro nur 5 Cent über dem ab 1. Januar 2024 geltenden gesetzlichen Mindestlohn. „Daher empfinden es die Apothekenangestellten als Ohrfeige, wenn ihnen die Pflegekräfte als die wirklich schlecht verdienenden Gesundheitsberufe vorgehalten werden“, so May.