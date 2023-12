Adexa: TGL-Nordrhein-Angebot ein „Schlag ins Gesicht“

„Ein Schlag ins Gesicht für alle Angestellten und für den Berufsnachwuchs in Nordrhein“: So bezeichnete Tanja Kratt, Adexa-Bundesvorstand und Tarifkommissionsleiterin, das Angebot der Tarifgemeinschaft der Apothekenleiter (TGL) Nordrhein. Dieses sei nach den vertagten Verhandlungen vom 5. Dezember vorgelegt worden und stelle noch einmal ein „verschlechtertes Angebot“ dar, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft vom Dienstag.

Konkret will die TGL Nordrhein 50 Euro Lohnerhöhung für PKA zum 1. Januar 2024 und weitere 50 Euro zum 1. Januar 2025 zugestehen. Die Gehälter der anderen Berufsgruppen blieben wie auch die Ausbildungsvergütungen auf dem jetzigen Stand.

Dies sei angesichts dessen, dass die Gewerkschaft 11,5 Prozent gefordert habe, „kein verhandlungsfähiges Angebot“, so Kratt. „Die Angestellten in Nordrhein sind im November für ihre Arbeitgeber und eine höhere Honorierung der Apothekenleistung auf die Straße gegangen. Nun sollen sie alle noch zwei Jahre mit hohen Reallohnverlusten abgespeist werden.“ Zudem sei die Erhöhung bei den PKA auch nicht „freiwillig“, sondern der Steigerung des gesetzlichen Mindestlohns in 2024 und 2025 geschuldet.